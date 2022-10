Rissa fuori dal condominio, ambulanze sul posto

Rissa fuori dal condominio di via Carso a Cerro Maggiore.

Rissa tra condomini

Tutto è scoppiato all'improvviso. Prima le parole, poi qualcuno ha iniziato ad alzare le mani. E' quello che è appena successo in via Carso a Cerro Maggiore dove si trova un caseggiato di case popolari. Dalle prime informazioni pare che alcuni residenti abbiano iniziato a litigare, da qui la rissa che ha coinvolto quattro persone, un 25enne, una 29enne oltre a due 35enni.

I soccorsi

Sul posto sono arrivati i Carabinieri e l'ambulanza della Croce rossa. I quattro condomini sono infatti rimasti feriti con lievi contusioni. Per loro trasporto al Pronto soccorso, uno in codice giallo e verde per gli altri tre.