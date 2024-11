Rissa ieri sera davanti alla stazione di Parabiago: coinvolte diverse persone. Rimasto ferito un 23enne soccorso in codice giallo.

Rissa alla stazione di Parabiago: ferito un 23enne

E' rimasto ferito un 23enne di origine straniere coinvolto ieri sera, 15 novembre 2024, in una rissa con altre persone. Sul posto è arrivata un'ambulanza in codice giallo, oltre ai carabinieri della locale stazione. L'uomo medicato sul posto non è stato trasportato in ospedale.