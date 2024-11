Inaugurato il nuovo defibrillatore in città

Inaugurato il nuovo defibrillatore a Legnano: è in via Montebello.

Nuovo defibrillatore a Legnano. E' quello che è stato inaugurato la sera di ieri, giovedì 14 novembre 2024, in via Montebello. L'apparecchio salvavita, che può fare la differenza in caso di arresto cardiaco, è stato donato dalla ditta Primo Colombo e installato proprio all'esterno della struttura. I titolari della stessa, infatti, in occasione del 76esimo anno di attività, hanno deciso di comprare lo strumento e donarlo all'intera comunità legnanese, sempre con la collaborazione dell'associazione Sessantamilavitedasalvare. Presenti al taglio del nastro lo staff dell'azienda, il sindaco Lorenzo Radice e gli assessori Monica Berna Nasca e Marco Bianchi oltre ovviamente all'associazione.

Gli altri progetti

Durante l'incontro è stata ricordata l'importanza dell'apparecchio: tramite semplice comandi vocali, può salvare la vita (come già avvenuto più volte anche in città). Inoltre, è stata ricordata l'importanza di scaricare l'app del Progetto vita l'iniziativa "Riaccendiamo il nostro quartiere" lanciata nella zona di via Comasina per l'acquisto di un altro defibrillatore.