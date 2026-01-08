Rissa a scuola ferisce il compagno con un taglierino

Primo giorno di scuola al rientro dalle vacanze di Natale, quello di ieri mercoledì, movimento al Cannizzaro di via Nazario Sauro a Rho.

Calci e pugni poi spunta il taglierino e colpisce il compagno

Era da poco suonata la campanella di fine intervallo quando nel cortile all’interno della scuola è nata una rissa tra due compagni di una prima dell’istituto rhodense. Dalle parole in pochi minuti si è passati ai fatti, sono iniziati a volare calci e pugni fino a quando uno dei due ragazzi ha estratto un taglierino dalla tasca colpendo il compagno.

La preside chiama i Carabinieri, uno dei due ragazzi finisce in pronto soccorso

Impaurita di quanto stava succedendo la preside dell’istituto Venera Sturiale ha immediatamente chiamato il 112 e sul posto in pochi minuti sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Rho. I militari hanno ascoltato i ragazzi per ricostruire la vicenda. Sul posto anche un’ambulanza del 118 che ha medicato i due giovani e trasportato uno dei due al pronto soccorso dell’ospedale di Corso Europa.