Risposta sessista alla richiesta di lavoro, la replica del Carrefour

Risposta sessista alla richiesta di lavoro, Carrefour replica all’episodio che ha scatenato le polemiche a Cesate.

La bufera è scoppiata ieri mattina, sabato 5 dicembre 2020. A sollevare il caso è stata la giornalista e noto personaggio televisivo Selvaggia Lucarelli che dalla sua pagina Facebook ha reso noti i contorni della vicenda: ossia quella che vede al centro il Carrefour Express di Cesate. E’ qui che una ragazza in cerca di lavoro, rispondendo a un’inserzione sulla pagina facebook del punto vendita, ha ricevuto una risposta sessista.

E ora sulla questione ritorna Carrefour: “Abbiamo aperto una investigazione interna nel negozio franchising per ricostruire puntualmente quanto accaduto e qualora accertate le responsabilità, siamo determinati a prendere, nel più breve tempo possibile, decisioni appropriate ed esemplari. Un episodio come questo, anche se isolato, è infatti incompatibile con i valori di Carrefour e in nessun modo accettabile. Da diversi anni l’azienda è fortemente attiva con programmi e iniziative per la lotta ad ogni forma di discriminazione e per la promozione della diversity e dell’inclusione sociale. Con il Programma Carrefour per Lei, ad esempio, portiamo avanti da anni una campagna di raccolta fondi a sostegno delle donne vittime di violenza insieme a We World Onlus e promuoviamo la diffusione del numero 1522 antiviolenza, per permettere alle donne di costruirsi un nuovo futuro. Continueremo a prestare la massima attenzione affinché i nostri partner in franchising e tutto il nostro network rispettino i nostri valori ed episodi come questo non accadano di nuovo. Quanto appena accaduto sarà per noi uno stimolo per essere ancora più vigilanti ed è per questo che abbiamo immediatamente attivato un’azione di ulteriore sensibilizzazione ai nostri franchisee e abbiamo già pianificato nuovi programmi di training per promuovere comportamenti rispettosi e inclusivi in tutti i nostri ambienti di lavoro”.

