Selvaggia Lucarelli, polemica sul commento sessista in risposta alla richiesta di lavoro FOTO

Selvaggia Lucarelli fa scoppiare il caso del Carrefour Express di Cesate per la risposta sessista all’inserzione di lavoro fatta da una donna.

Selvaggia Lucarelli solleva il caso

La giornalista e noto personaggio televisivo Selvaggia Lucarelli ha sollevato il caso. Ora la polemica investe il Carrefour Express di Cesate. Sulla pagina facebook del supermercato, infatti, vi era un’inserzione di lavoro: si cercava un macellaio. Inserzione alla quale aveva risposto una ragazza. Nello screenshot postato dalla Lucarelli, si legge la conversazione tra colei che cercava lavoro e il punto vendita: “Non avevo letto esperto, però da cuoca so maneggiare la carne” il messaggio della giovane, “La salsiccia?” la risposta ricevuta dal Carrefour Express.

“Spero che il Carrefour di Cesate insegni al simpatico signore che risponde così alle richieste di lavoro come si sta al mondo – recita il post della Lucarelli – Riguardo alla ragazza che mi ha scritto (così come una sua amica) e vuole rimanere anonima, stai tranquilla: il lavoro lo troverai, lui farà la fine della salsiccia: tritato”.

Da lì si sono scatenati migliaia di commenti in rete.

E lo stesso Carrefour è intervenuto con un post : “Carrefour Italia è profondamente dispiaciuta per quanto successo ad una candidata pronta a lavorare per un nostro punto vendita – si legge – Questa tipologia di messaggi si discosta totalmente dai valori fondanti dell’azienda, che è attivamente impegnata per combattere qualsiasi tipo di discriminazione o violenza di genere e a promuovere un ambiente di lavoro inclusivo ed equo. L’azienda ha avviato immediatamente un’indagine interna al punto vendita in franchising per verificare quanto accaduto e prendere opportuni provvedimenti”.

GLI SCREENSHOT DELLA POLEMICA:

