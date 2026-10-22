Rischia di morire dissanguato, salvato da Polizia Locale e soccorritori

Il 27enne è stato rintracciato dopo la segnalazione alla centrale operativa. Gli agenti hanno prestato i primi soccorsi, poi il trasferimento in ospedale in codice rosso.

Aggiungi Prima Milano Ovest alle tue fonti preferite

Un intervento provvidenziale che ha permesso di salvare un giovane di 27 anni che si era procurato delle profonde ferite con intenti autolesionistici e rischiava di morire dissanguato. Questo quanto hanno effettuato gli agenti della Polizia Locale di Legnano.

L’intervento del nucleo motociclisti

L’operazione salvataggio è scattata nel pomeriggio di ieri, mercoledì 21 ottobre. A intervenire è stato il nucleo motociclisti che, impegnato in un servizio di controllo del territorio, è stato inviato dalla centrale operativa nella zona retrostante Piazza I Maggio, lungo via per San Vittore Olona. Il Comando di corso Magenta è stato allertato dal 118 che ha segnalato la presenza di un uomo che avrebbe manifestato intenti suicidi.

I motociclisti hanno cominciato un’attività di ricerca capillare nell’area boschiva adiacente e in prossimità dell’argine del fiume Olona rinvenendo un ragazzo con evidenti e profonde ferite da taglio al braccio ed al collo, che giaceva in una pozza di sangue.

Il rinvenimento

A terra è stato ritrovato un grosso coccio di bottiglia di vetro. Gli operatori hanno prestato immediatamente i primi soccorsi per poi affidare il ragazzo al personale sanitario del 118, già presente in loco, che ha provveduto al ricovero in Pronto soccorso in codice rosso.

Dai rilievi oggettivi si è appurato che i profondi tagli erano frutto di atti di autolesionismo. È stato soltanto grazie al pronto intervento del nucleo motociclisti, che ha ritrovato la persona ferita, e alle cure immediate prestate dal personale sanitario se il 27enne, di origine straniera, che rischiava di morire dissanguato, è stato salvato.