Rimuovono il microchip dalla Carta d’identità per non essere “spiati”: denunciati

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Rimuovo il microchip dalla Carta d’identità per non essere “spiati”: denunciati. Due casi in pochi giorni: il primo a Nerviano, il secondo a Legnano.

Rimuovo il microchip dalla Carta d’identità per non essere “spiati”

Due casi in tre giorni. I Carabinieri che chiedono i documenti e ricevono una Carta d’identità senza il microprocessore che si trova al suo interno. E’ quanto successo a Nerviano e a Legnano in queste ultime ore. Il motivo? La convinzione di essere “spiati” (da chi non si sa). Il primo caso è avvenuto a Nerviano: martedì scorso, 3 novembre 2026, i Carabinieri stavano procedendo a un controllo di una persona sottoposta agli arresti domiciliari; quando i militari hanno controllato i documenti dell’uomo, si sono accorti che mancava il chip. Stessa scena che si è ripetuta a Legnano, due giorni dopo: durante un controllo in auto, il conducente ha mostrato anch’esso il documento da quale aveva però rimosso il microprocessore.

Le denunce

Entrambe le persone sono state denunciate per falso materiale. Perchè mostrare dei documenti sprovvisti di chip significa mostrare documenti falsi. Una moda, quella di rimuovere il microprocessore, che sta prendendo piede in tutta Italia.