Oggi, 25 febbraio 2025, la centrale operativa del Comando Unico riceveva segnalazione relativa ad un importante abbandono di rifiuti a Nerviano Via Caimi.

Rifiuti d’auto abbandonati: denunciato un uomo

La pattuglia giunta sul posto accertava che qualcuno aveva abbandonato su un aiuola pezzi di autovettura quali paraurti e componenti plastiche interne), convogliatori d’aria, tubazioni in gomma, parti metalliche, filtro aria e ulteriori frammenti derivanti dallo smontaggio di una macchina. Grazie alle informazioni acquisite in loco e alle indagini svolte nell’immediatezza, gli Agenti intervenuti del Nucleo Radiomobile riuscivano ad identificare l’autore dell’abbandono incontrollato. Si tratta di un soggetto di origine marocchine e dimorante all’interno di un camper. Ha spiegato agli Agenti di aver ricevuto in regalo un’auto e tramite pezzi recuperati da sfascia carrozze aveva provveduto a ripararla, abbandonando poi le parti cambiate in quanto non sapeva dove poterle portare.

La denuncia per abbandono

Lo stesso è stato denunciato per abbandono di rifiuti ai sensi del testo unico ambientale e i rifiuti sono stati immediatamente rimossi.

Sono in corso verifiche sull’auto trovata in possesso del soggetto.

Come dimostra questo intervento è fondamentale la sollecitudine nelle segnalazioni e la collaborazione dei cittadini. Correttamente le segnalazioni devono essere fatte alla nostra centrale operativa e non sui social network dove al più si dà seguito ad un tam tam, di commenti ma non ad interventi risolutivi.