L’uomo era stato pagato da un’anziana per sgomberare mobili e materassi. La Polizia Locale l’ha rintracciato e lui ha dovuto rimuovere tutto a sue spese. Il vicesindaco Lonati: «Affidatevi solo a operatori autorizzati».

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Aveva ricevuto da un’anziana l’incarico di sgomberare e smaltire mobili e masserizie, ma li ha lasciati lungo l’alzaia del canale scolmatore.

Rifiuti abbandonati lungo il canale scolmatore: le indagini

Gli agenti della Polizia Locale di Bareggio hanno individuato e denunciato il responsabile dell’abbandono illecito di rifiuti scoperto lo scorso 17 ottobre lungo l’alzaia, vicino a via Don Fracassi. Tra il materiale lasciato a terra c’erano mobili, materassi, masserizie e rifiuti di vario genere. Gli agenti hanno analizzato gli elementi raccolti sul posto e svolto altre verifiche. Così sono arrivati all’autore: un uomo di 42 anni che abita in paese.

La denuncia e la rimozione a sue spese

Dagli accertamenti è emerso che un’anziana aveva affidato all’uomo lo sgombero e lo smaltimento del materiale. Al 42enne è stato contestato il reato previsto dal Testo unico ambientale, in base alle nuove norme che hanno inasprito le conseguenze per chi abbandona rifiuti. L’uomo è stato denunciato all’autorità giudiziaria e ha ricevuto l’ordine di rimuovere tutto entro dieci giorni. Lo ha fatto: ha ripulito l’area a proprie spese e ha portato i rifiuti in un centro autorizzato.

Il vicesindaco Lonati: «Il fenomeno è in diminuzione»

Il vicesindaco e assessore all’Ambiente Roberto Lonati dichiara:

«Prosegue con determinazione l’impegno dell’Amministrazione comunale nel contrastare il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti. Siamo soddisfatti perché, fortunatamente, il fenomeno è in diminuzione, anche grazie alle iniziative di sensibilizzazione messe in campo e all’attività costante di controllo del territorio da parte della Polizia Locale. È importante sottolineare che, con le nuove norme, questi comportamenti hanno conseguenze penali».

L’appello: «Chiedete la documentazione prima di pagare»

Il vicesindaco ha poi lanciato un appello a chi deve fare sgomberi o liberarsi di mobili e ingombranti:

«Affidatevi esclusivamente ad aziende e operatori regolarmente autorizzati, che rispettino le normative vigenti in materia di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti. Prima di effettuare il pagamento, chiedete sempre la documentazione che attesti l’avvenuto corretto smaltimento dei materiali, così da avere la certezza che siano stati conferiti presso centri autorizzati. Rivolgersi a persone improvvisate può comportare conseguenze ambientali e anche responsabilità per chi affida loro il materiale. La tutela del territorio è una responsabilità di tutti».