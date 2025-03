Rifiuti abbandonati: «beccati» sette scaricatori

Continuano gli scarichi abusivi sul territorio comunale, e prosegue l’impegno costante della Polizia locale e dell’ufficio tecnico comunale per cercare di contrastarlo.

Sono ben sette le denunce effettuate dal Comando di Polizia locale di Cornaredo nei giorni scorsi per abbandono di rifiuti. Sette persone alcuni dei quali residenti in Cornaredo ritenute responsabili di ingenti abbandoni di materiale sul territorio comunale.

La Polizia Locale ha imposto agli autori degli abbandoni la rimozione immediata dei rifiuti

«L'impegno dell'amministrazione comunale nella lotta all'abbandono dei rifiuti è costante e prioritario. I risultati ottenuti in questi giorni, con la denuncia di 7 persone, dimostrano l'efficacia delle azioni intraprese dalla Polizia Locale, in collaborazione con l'ufficio tecnico e la stazione dei Carabinieri. L'abbandono dei rifiuti non solo deturpa il nostro territorio, ma rappresenta anche un rischio per la salute pubblica e un costo aggiuntivo per la comunità. Per questo motivo, continueremo a investire in attività di controllo e prevenzione, con l'obiettivo di contrastare questo fenomeno in modo sempre più efficace. Invito tutti i cittadini a collaborare con noi, segnalando eventuali situazioni di abbandono e rispettando le regole per una corretta gestione dei rifiuti» scrive il Comune nella propria nota.