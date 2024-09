Rifiuti abbandonati: a Bià 6 sanzioni grazie alle telecamere

Stanno dando i risultati sperati le azioni messe in campo dall’Amministrazione comunale di Abbiategrasso per contrastare l’abbandono selvaggio dei rifiuti. In particolare, le telecamere installate all’inizio del mese di agosto in via Fusè – le cui funzioni sono state prontamente ripristinate dopo l’atto vandalico che le aveva pesantemente danneggiate – hanno consentito di sanzionare sei persone, responsabili di aver gettato diversi materiali di scarto nei pressi dei contenitori destinati alla raccolta differenziata.

Fototrappole di ultima generazione

I dispositivi sono stati collocati in diverse parti della città e sono di ultima generazione, ossia in grado di avvalersi dell’intelligenza artificiale ed essere collocati in luoghi differenti rispetto all’installazione originaria. Questi dispositivi sono dotati di sensori di movimento o calore, che attivano la fotocamera quando rilevano un movimento o un cambiamento di temperatura nell’area circostante. Le immagini catturate vengono memorizzate su schede informatiche o trasmesse in tempo reale a un dispositivo di monitoraggio, come un computer o uno smartphone. Una fototrappola moderna, ovvero una multivideotrappola, è una garanzia di sicurezza per il cittadino e per l’ente che decide di adottarla. Garantisce elevata qualità del rilevamento e nessuna possibilità di errore annullata, perché un evento viene ripreso da più punti (e da più strumenti); non risente dell’ostruzione visiva data da veicoli o altri ostacoli; la presenza di un video permette di mostrare l’intera azione e non solo alcuni istanti.

Identificati e sanzionati

Quattro soggetti sono stati individuati grazie al numero di targa dei mezzi con i quali hanno raggiunto l’area in questione, per altri e due invece è stato possibile il riconoscimento attraverso le immagini, attentamente vagliate dalla Polizia locale. Tutti quanti dovranno pagare una sanzione amministrativa di 166 euro.