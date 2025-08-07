l'impatto con un furgone

Grave incidente oggi, giovedì 7 agosto, intorno alle 13 a Corbetta in via Milano 79, la ex Ss11, dove un ciclista è stato investito. Si tratta di un uomo di 53 anni che stava lavorando, a bordo della sua bicicletta, come corriere di una nota azienda di consegne a domicilio.

Rider investito trasportato in ospedale

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e in breve tempo sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, un’ambulanza della Croce Azzurra di Cuggiono e anche un elisoccorso, che è atterrato nel prato adiacente a via Giovanni Falcone e che ha poi trasportato il ferito all’ospedale di Legnano. L’uomo investito è arrivato al nosocomio in codice giallo.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni riguardo la dinamica dell’incidente, ancora da accertare da parte delle forze dell’ordine, il rider sarebbe arrivato a gran velocità proprio mentre un furgoncino stava uscendo dal cortile che si trova immediatamente dopo il bar della Pobbia e sarebbe così avvenuto lo scontro tra i due.