l'impatto con un furgone

Rider investito trasportato in ospedale

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni riguardo la dinamica dell’incidente, il rider sarebbe arrivato a gran velocità proprio mentre un furgoncino stava uscendo dal cortile

Rider investito trasportato in ospedale
Corbetta
Pubblicato:

Grave incidente oggi, giovedì 7 agosto, intorno alle 13 a Corbetta in via Milano 79, la ex Ss11, dove un ciclista è stato investito. Si tratta di un uomo di 53 anni che stava lavorando, a bordo della sua bicicletta, come corriere di una nota azienda di consegne a domicilio.

Rider investito trasportato in ospedale

Immediatamente sono stati allertati i soccorsi e in breve tempo sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Abbiategrasso, un’ambulanza della Croce Azzurra di Cuggiono e anche un elisoccorso, che è atterrato nel prato adiacente a via Giovanni Falcone e che ha poi trasportato il ferito all’ospedale di Legnano. L’uomo investito è arrivato al nosocomio in codice giallo.

Secondo quanto riferito da alcuni testimoni riguardo la dinamica dell’incidente, ancora da accertare da parte delle forze dell’ordine, il rider sarebbe arrivato a gran velocità proprio mentre un furgoncino stava uscendo dal cortile che si trova immediatamente dopo il bar della Pobbia e sarebbe così avvenuto lo scontro tra i due.

Tu cosa ne pensi?
  • Registrazione tribunale Registrato al nr. 79 del 08/04/2021 presso il Tribunale di Milano
  • ROC 15381
  • Direttore responsabile Sergio Nicastro
  • Gestione editoriale Media(iN) Srl
Contatti
  • Email redazione@primamilanoovest.it - redazione@settegiorni.it
  • Telefono 02.9326191
Pubblicità
  • Concessionaria Publi(iN) Srl
  • Email publiin@netweek.it
  • Telefono 03999891
Info e note legali
© Copyright 2025 Media(iN) Srl
Tutti i diritti riservati.
Servizi informatici provveduti da Dmedia Group SpA Soc. Unipersonale Via Campi, 29/L 23807 Merate (LC) C.F. e P.IVA 13428550159 Società del Gruppo Netweek S.p.A. C.F. 12925460151