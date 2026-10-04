Rider investito, paura sabato in via Lainate

L'uomo si è scontrato con un'auto ed è stato portato all'ospedale Sacco di Milano, fortunatamente non è in gravi condizioni

Paura nel tardo pomeriggio di ieri, sabato in via Lainate a Rho, dove un rider che stava effettuando le consegne si è scontrato, per cause ancora in corso d’accertamento con un’auto. Ancora da chiarire, da parte degli agenti della Polizia Locale, intervenuti sul posto la dinamica dei fatti.

Il rider di 32 anni stava viaggiando in direzione del Sempione

Secondo una prima sommaria ricostruzione dei fatti, il giovane, in sella alla sua bicicletta stava viaggiando su via Lainate, dal Santuario in direzione del Sempione, quando si è scontrato con l’auto che proveniva dalla direzione opposta. Una caduta a terra violenta quella dell’uomo di 32 anni. Scattato l’allarme, sul posto in pochi minuti è arrivata dalla vicina sede di via Legnano un’ambulanza con a bordo i volontari di Rho Soccorso.

Dopo essere stato soccorso sul posto il rider è stato trasportato all’ospedale Sacco

Il rider è stato subito soccorso e dopo i primi interventi sul posto è stato accompagnato dagli operatori delle tute arancioni rhodensi all’ospedale Sacco di Milano. Fortunatamente le sue condizioni non sono gravi. L’incidente, avvenuto quando mancavano pochi minuti alle 19.30 è avvenuto nello stesso punto in cui la scorsa settimana un ragazzo di 24 anni, in moto, che viaggiava anch’esso in direzione del Sempione si è scontrato anche lui con un’auto che proveniva dalla direzione opposta andando anche a sbattere contro una delle auto posteggiate davanti al civico 62 di via Lainate.