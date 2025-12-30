Riconosciuta al supermercato, arrestata ricercata

Alla vigilia di natale arrestata dalla Polizia Locale di Cornaredo e dal Nucleo radiomobile dei Carabinieri di Corsico ricercata evasa a Latina.

La donna, bosniaca, di anni 40, doveva espiare una pena residua di un anno per diversi furti eseguiti in varie parti d’italia. La stessa era già attenzionata dalle Polizie Locali di Cornaredo, Rozzano e Cusago La persona è stata individuata, presso il Tigros di Cusago, dal Comandante della Polizia Locale di Rozzano, Alessandro Bottari, libero dal servizio, che ha prontamente contattato il 112, per l’invio delle pattuglie, e i Comandanti delle Polizie Locali di Cornaredo e di Cusago Domenico Giardino e Urbano Manfredi, anch’essi liberi dal servizio, per l’invio delle pattuglie di zona, che si sono immediatamente prodigati per il coordinamento del personale in servizio.

La prima pattuglia, inviata dal Comandante della Polizia Locale di Cornaredo, Domenico Giardino, ha immediatamente fermato il veicolo sul quale viaggiava la donna, un camper di colore bianco. Subito dopo, è intervenuta una pattuglia dei Carabinieri di Corsico, con i quali gli agenti del Nucleo Investigativo della Polizia Locale di Cornaredo hanno effettuato l’arresto congiunto.

L’arresto, eseguito dalla Polizia Locale di Cornaredo sul territorio convenzionato del Patto di sicurezza urbana del Magentino, vede la sinergia di diverse polizie locali, che funziona, e che sostiene, sempre più, il percorso dell’associazionismo e di collaborazione delle Polizie Locali. La donna è stata accompagnata presso il carcere di San Vittore di Milano. Al controllo sono state fornite false generalità. Con il fotosegnalamento si è preso atto della reale identità. La persona è stata indagata per false generalità e sostituzione di persona, oltre all’arresto e alla.traduzione al carcere di San Vittore