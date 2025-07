Riconoscimenti al merito sportivo, aperte in Comune le domande per il 2025

Sport

Il termine per presentare le candidature è fissato al 15 settembre 2025

Anche per il 2025 il Comune di Magenta promuove l’assegnazione di riconoscimenti al merito sportivo a favore di atleti, squadre, allenatori, dirigenti e società sportive dilettantistiche del territorio.

Riconoscimenti al merito sportivo, aperte le domande in Comune

Nello specifico, per poter ottenere il riconoscimento è necessario che tali soggetti si siano distinti a livello regionale, nazionale o internazionale nel periodo compreso tra il 1 settembre 2024 e il 30 giugno 2025.

Dal Comune specificano che possono essere segnalati sia cittadini residenti a Magenta che tesserati per società che hanno sede legale in città. Le candidature possono essere presentate da associazioni, federazioni, istituti scolastici o anche da singoli cittadini.

Restano poco meno di due mesi per presentare le domande, il cui termine è fissato al 15 settembre 2025. La richiesta di conferimento del riconoscimento dovrà essere inoltrata tramite l’apposito modulo presente sul sito internet istituzionale del Comune di Magenta. Questo sarà poi da inviare via email o via Posta elettronica certificata all’indirizzo protocollo@comune.magenta.mi.it, oppure consegnata a mano all’Ufficio Protocollo del Comune in piazza Formenti 3, aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12.30 e il martedì e giovedì dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30 del pomeriggio.

Sempre sul sito del Comune sarà possibile scaricare l’avviso pubblico completo e il modulo di candidatura.