Ricercato trovato dai Carabineri: era nel parcheggio di un supermercato

Ricercato trovato dai Carabinieri: era nel parcheggio di un supermercato a Pregnana Milanese.

Quando hanno proceduto a un controllo hanno scoperto che era un ricercato. Che è stato così arrestato. E’ quanto accaduto nel pomeriggio di ieri, martedì 27 gennaio 2026, a Pregnana Milanese. I carabinieri della Stazione di Nerviano erano impegnati in un servizio di pattugliamento del territorio quando, arrivati nel parcheggio del supermercato Md di via Marconi, hanno notato un’auto con a bordo un uomo. E così è iniziato il controllo. I militari hanno così scoperto che l’uomo, 55 anni, era destinatario di un ordine di carcerazione: doveva scontare 10 mesi di carcere per reati contro il patrimonio. Per lui è scattato l’arresto.