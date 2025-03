Ricercato trovato con eroina e cocaina: arrestato

Ricercato trovato con eroina e cocaina a Vanzaghello: arrestato dai Carabinieri.

I Carabinieri della Stazione di Castano Primo lo hanno bloccato a Vanzaghello, nel corso di un servizio mirato al contrasto del fenomeno dello spaccio di stupefacenti. E' quanto avvenuto nelle scorse ore in un'area boschiva del paese. I militari hanno notato e bloccato il giovane, 24enne marocchino senza fissa dimora, trovandolo in possesso di 37 grammi di eroina e di 5 di cocaina oltre a 700 euro. Nei confronti del 24enne pendeva anche un ordine di cattura sempre per il reato di spaccio di droga emesso dal Tribunale di Lecco per cui era ricercato da tre mesi.

L'arresto

Visti i Carabinieri, il giovane ha tentato la fuga a piedi gettando la droga tra gli arbusti. Ma è stato raggiunto, bloccato e arrestato. E poi portato nel carcere di Busto Arsizio.