Morde la madre per avere i soldi per la droga: arrestato

Morde la madre per avere i soldi con cui comprarsi la droga: è successo a Turbigo. L'uomo è stato arrestato.

Morde la madre per la droga

Era diventato l'incubo della madre, che era arrivato perfino a mordere. Tutto perchè voleva i soldi con cui comprarsi la droga. E' quanto scoperto dai Carabinieri della Stazione di Castano Primo a Turbigo. Nel pomeriggio di lunedì 24 marzo 2025 un 30enne di origini indiane si trovava infatti in casa con la mamma. Le aveva chiesto dei contanti per acquistare della sostanza stupefacente in quanto l'uomo è tossicodipendente. Ed è arrivato perfino a mordere un dito della donna, che veniva maltrattata da mesi.

L'arresto

I Carabinieri sono arrivati prontamente sul posto, trovando il 30enne che stava appunto usando violenza nei confronti della donna. Bloccato, è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia e tentata rapina.