Cronaca

Ribaltamento in autostrada: un ferito

E' successo alle 10.40 di oggi, sabato 9 agosto, in A8 tra Legnano e il bivio con l'A9; 38enne in ospedale.

Legnano
Pubblicato:

Un ribaltamento ha bloccato il traffico questa mattina, sabato 9 agosto, sull'autostrada A8, in direzione Milano, nel tratto tra Legnano e il bivio tra l'A8 e l'A9, poco dopo Cerro Maggiore, all'altezza di Cantalupo.

Non è chiara la dinamica dell'incidente ma è certo che, intorno alle 10.40, a seguito di un ribaltamento in autostrada, è risultato necessario l'intervento della Polstrada di Novate, dei Vigili del fuoco di Varese e della Croce rossa di Legnano. Considerata la gravità dell'impatto sono intervenuti in codice rosso i mezzi di soccorso, insieme a un'automedica partita da Varese, ma per fortuna le condizioni del 38enne coinvolto sono risultate meno gravi di quanto temuto in partenza. L'uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale di Saronno, dove è stato sottoposto a ulteriori accertamenti.

