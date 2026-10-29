Riattivato il servizio prelievi di Robecco sul Naviglio

É stato riattivato il servizio prelievi a Robecco sul Naviglio, con una cerimonia di inaugurazione avvenuta nella giornata di ieri, mercoledì 28 ottobre, alla presenza dell’Amministrazione comunale e dei vertici di Asst Ovest Milanese.

Molto soddisfatta la giunta guidata dalla sindaca Fortunata Barni, che ha sottolineato anche il lavoro fatto per poter ripristinare un servizio importante per la comunità cittadina.

“Il percorso che ha portato a questo risultato non è stato semplice – ha sottolineato Barni – Dopo l’interruzione del servizio, l’Amministrazione comunale si è trovata ad affrontare le preoccupazioni dei cittadini, pur non avendo responsabilità dirette nella decisione che aveva determinato la sua sospensione. È stato quindi necessario avviare un articolato lavoro per individuare una soluzione e rendere i locali idonei, funzionali e conformi alle normative vigenti. Un impegno significativo che ha coinvolto in particolare l’Ufficio Tecnico comunale e che ha richiesto progettazione, interventi e risorse economiche. Un ringraziamento particolare viene rivolto ad ASST per la disponibilità dimostrata, il supporto fornito e la vicinanza alle Amministrazioni locali anche nei momenti più complessi, in particolar modo al Direttore Socio Sanitario Giovanni Guido Guizzetti, al Direttore del Distretto Magentino Angelamaria Sibilano e all’intera equipe che gestirà il servizio prelievi. Fondamentale anche il contributo dei professionisti coinvolti, dell’Ufficio Tecnico, dell’architetto Giordano Zucchetti, della Giunta e del gruppo politico che ha sostenuto il progetto. Le cose fatte bene richiedono tempo e le procedure devono essere rispettate. Oggi, però, possiamo restituire ai cittadini un servizio qualificato, con personale competente e un’organizzazione in grado di accompagnare l’intero percorso. L’Amministrazione comunale conferma il proprio impegno a favore della comunità. I Servizi Sociali rimarranno a disposizione dei cittadini che dovessero avere bisogno di supporto per accedere al servizio. Il risultato raggiunto dimostra il valore della collaborazione istituzionale e la capacità di lavorare insieme per tutelare la salute e il benessere della cittadinanza”.