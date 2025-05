La città piange Angelo Brisochi, una vita dedicata alla "sua" Passirana

La città di Rho e in modo particolare la frazione di Passirana in lutto per la scomparsa di Angelo Brioschi, imprenditore che ha dedicato gran parte della sua vita a quella frazione dove risiedeva e che amava tanto.

Ex dirigente Grace al lavoro e alla famiglia ha sempre messo tempo e soldi a disposizione degli altri

Ex dirigente Grace poi messosi in proprio con una azienda specializzata in materiali impermeabili, al lavoro e alla famiglia ha sempre messo tempo e soldi a disposizione degli altri. Dalla Cooperativa alla Bocciofila, dal Passirana Calcio al Centro Anziani fino ai Lions.

Con il Passirana Calcio ha fatto crescere tanti ragazzi levandoli dalla strada poi la presidenza della Bocciofila

«I quindi anni passati nel direttivo del calcio Passirana sono stati entusiasmanti - ci aveva racconta Brioschi in una delle ultime interviste - Sono stato presidente dal 1963 al 1978 poi sono sempre rimasto nel direttivo diventando presidente onorario. Insieme a Federico Comito (presidente negli anni successivi a Brioschi n.d.r) abbiamo fatto veramente tanto, giocavamo sul campo dell’ospedale, siamo arrivati ad avere in gestione un centro sportivo e a organizzare il Giugno Viola, un manifestazione che radunava ogni anno i giovani di tutti i settori giovanili della zona. Abbiamo davvero fatto crescere tanti ragazzi». Dal calcio alle bocce, prima di diventare presidente onorario della Bocciofila Passirana Brioschi è stato per sette anni presidente.

Ha fondato il Centro Anziani oggi punto di riferimento della frazione

Ma il lavoro più grosso come volontario Angelo Brioschi l’ha fatto dando vita insieme un gruppo di baldi giovani del 1933 al centro anziani. Dai 160 soci dell’anno 1999 Brioschi è riuscito portare gli iscritti a più di mille di oggi organizzando eventi, gite, soggiorni climatici, corsi di ginnastica. Un centro anziani che da quel piccolo salone dietro la chiesa è diventato il punto di riferimento della frazione nella sua nuova sede all’interno della casa delle associazioni.

Era l'attuale vice presidente del Lions Rho Fiera con cui ha realizzato numerose opere di solidarietà

Una vita dedicata al volontariato anche con i Lions, attualmente Brioschi era il vice presidente del Lions Rho Fiera, con cui ha realizzato numerose opere di solidarietà a favore degli altri. In modo particolare Brioschi curava i pacchi gastronomici che ogni anno, a Natale e a Pasqua il gruppo rhodense dona alle famiglie in difficoltà della città. Brioschi è scomparso nella tarda serata di ieri, giovedì, i funerali si svolgeranno martedì 3 giugno alle 15.15 nella chiesa di Passirana