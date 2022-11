E' stata inaugurata questa mattina, 14 novembre 2022, la galleria di Paderno lungo la Rho-Monza, ultimo cantiere lungo la tangenziale Nord unendo di fatto l'Est e l'Ovest milanese.

Rho-Monza: inaugurata la galleria di Paderno

Taglio del nastro per la galleria "fonica" di Paderno Dugnano che unisce la Tangenziale Nord Milano con la Tangenziale Ovest, di fatto l'ultimo tassello di un cantiere che avrebbe dovuto chiudersi in occasione di Expo, ma che si è chiuso oggi con 7 anni di ritardo. Da oggi i pendolari che utilizzano questa strada per muoversi da Rho a Monza e viceversa non troveranno più la "strozzatura" in corrispondenza dell'incrocio con la Milano-Meda che ha portato negli anni a continue lunghe code.

La presentazione e la successiva apertura

Presenti al taglio del nastro il Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini, insieme al presidente del Senato Ignazio La Russa. Al loro fianco il governatore della Lombardia, Attilio Fontana. La Tangenziale, un'alternativa al tratto urbano dell'A4, potrà quindi usufruire di questa nuova galleria che bypassa la Milano-Meda e che abbatte l'inquinamento acustico.

Le parole del presidente del Senato

Presente all'inaugurazione anche il presidente del Senato, Ignazio la Russa, che ha voluto sottolineare l'importanza dell'opera: