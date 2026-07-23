L'intervento della Polizia Locale di Castano Primo e Nosate insieme alla Procura di Busto Arsizio, tra il materiale sequestrato una pistola, un machete, 60 grammi di eroina e uno spray urticante

Si è tenuto nella giornata di domenica 19 luglio, un servizio di prevenzione e contrasto dello spaccio boschivo da parte del Corpo Intercomunale di Polizia Locale di Castano Primo e Nosate in collaborazione con la Sezione di Polizia Giudiziaria Procura della Repubblica di Busto Arsizio.

Retata tra i boschi della droga coi metal detector: trovate armi, droga e materiale dei pusher

L’area battuta è quella dove gli agenti hanno individuato il traffico di sostanze, ossia quella delle aree boschive al confine tra i Comuni di Castano Primo, Nosate e Lonate Pozzolo, qui gli agenti coadiuvati da personale dell’associazione SOS Metaldetector Nazionale – Sezione Lombardia hanno bonificato alcune piazzole utilizzate dai pusher.

Il materiale rinvenuto durante il controllo

Grazie proprio al supporto di tale personale, dotato di apposita strumentazione tecnica e di metal detector, è stato rinvenuto vario materiale d’interesse operativo, tra cui una pistola semiautomatica in calibro 8mm a salve in parte modificata, vario munizionamento per arma corta e lunga, un involucro contenente oltre 60 grammi di sostanza stupefacente del tipo eroina, un bilancino di precisione, un telefono cellulare di quelli normalmente utilizzato dagli spacciatori, un machete, uno spray urticante al peperoncino e vario materiale di confezionamento.

Quanto rinvenuto, è risultato debitamente protetto da sacchetti di plastica, avvolto nel cellophane ed interrato in punti ben precisi intorno alla piazzola di spaccio e pertanto gli agenti ipotizzano costituisse materiale di scorta dei malviventi.

Il sequestro e il plauso delle istituzioni

Al termine delle attività il materiale è stato posto sotto sequestro e messo a disposizione dell’AG.