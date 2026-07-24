L'intervento di Carabinieri e Polizia Locale ha permesso di liberare il palazzo. Identificato 9 persone, tutte straniere e denunciate, di cui 5 irregolari per le quali sono state attivate le procedure d'espulsione

Un vero e proprio intervento interforze tra Carabinieri e Polizia Locale per sgomberare l’area dell’ex palazzo dell’Agenzia delle Entrate di Abbiategrasso.

Retata nell’ex palazzo dell’Agenzia delle Entrate: sgomberato l’edificio

Questo quanto è andato in scena nella mattinata di ieri, giovedì 23 luglio, quando i Carabinieri di Abbiategrasso, con il supporto del personale 3° Reggimento Carabinieri Lombardia-CIO e l’ausilio agli agenti della Polizia Locale, hanno fatto irruzione all’interno della struttura situata in via G. Puecher.

Controlli nell’ex Agenzia delle Entrate

All’interno dell’immobile, occupato abusivamente, le Forze dell’Ordine hanno rintracciato nove persone. Tutte sono state deferite in stato di libertà per il reato di violazione di domicilio e invasione di terreni o edifici. Si tratta di soggetti originari da vari paesi del nord Africa di età compresa tra i 19 e i 50 anni.

Irregolarità ed espulsioni

Nel corso dei controlli, cinque dei soggetti rintracciati sono risultati irregolari. Per costoro sono state immediatamente avviate le pratiche per l’espulsione dal territorio nazionale. Gli individui sono stati deferiti per ingresso e soggiorno illegale e contestualmente accompagnati presso gli Uffici Immigrazione della Questura di Milano per l’avvio della disciplina coattiva di espulsione.