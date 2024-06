Resta incastrata nel divano letto, la salva la Polizia Locale

Attimi di paura a San Giorgio su Legnano in un’abitazione del centro, per una 60enne rimasta incastrata nel divano letto mentre si trovava in casa da sola.



Sessantenne resta con la mano incastrata nel divano letto

L'emergenza è scattata mercoledì 12 giugno, e sul posto sono intervenuti la Polizia Locale, l'ambulanza e i Vigili del fuoco. La donna è rimasta con una mano incastrata nel divano letto e, tra dolore e paura, piangendo, ha inizato a gridare invocando aiuto. Le sue urla hanno allarmato i vicini che hanno chiamato i soccorsi. Nel giro di pochi minuti, davanti all'abitazione della malcapitata, a poca distanza dal municipio, sono arrivati gli agenti della Polizia Locale, e successivamente anche un'ambulanza e un mezzo dei Vigili del fuoco. Poco dopo è arrivata anche la figlia della sangiorgese.

Fortunatamente la donna non ha riportato gravi conseguenza



Una volta entrati in casa, gli uomini della comandante Ornella Fornara hanno raggiunto la 60enne temendo il peggio, ma fortunatamente la donna non ha riportato gravi conseguenza, sebbene le molle del divano letto avessero esercitato una forte pressione sulla sua mano. La donna è stata portata in ospedale per le medicazioni del caso.