Residenze per anziani, perquisizioni e indagini.

Magistratura al lavoro

Nella giornata di ieri la Guardia di Finanza ha prelevato documenti e cartelle cliniche da una serie di Rsa lombarde, fra cui il Pio Albergo Trivulzio di Milano, la Sacra Famiglia di Cesano Boscone e quella di Settimo Milanese, dove 91 persone fra ospiti e lavoratori sono risultati positivi al virus. Un lavoro di diverse ore per reperire il materiale necessario a chiarire le dinamiche che hanno portato a picchi di decessi e contagi all’interno delle strutture.

Indagati i vertici

Risultano indagati i vertici delle strutture dove sono state eseguite le perquisizioni, atto necessario proprio per svolgere l’operazione di acquisizione del materiale. Si lavora per verificare le procedure messe in atto dall’inizio dell’emergenza, comprese le direttive di Regione Lombardia che sulle Rsa ha il compito di vigilanza. Nella giornata di oggi è in corso l’acquisizione di materiale da parte della Guardia di Finanza anche negli uffici di Regione Lombardia.