Un appello per la ricerca di infermieri. Su 140 ospiti e 80 operatori, 91 sono positivi.

Coronavirus, emergenza alla casa di riposo di Settimo

Un primo allarme la scorsa settimana nella Rsa di Settimo Milanese Sacra Famiglia: su 17 tamponi eseguiti, 16 avevano dato esito positivo. Ora la conferma dopo gli esami a tutti, ospiti e operatori: 71 ospiti positivi, 20 operatori asintomatici.

Appello del sindaco e del direttore

Una situazione gravissima, che ha spinto il direttore Marco Arosio e il sindaco Sara Santagostino ad un appello congiunto:

“Uno sforzo senza precedenti per garantire a tutti l’assistenza sanitaria e sociosanitaria essenziale è in corso nella sede di Settimo Milanese, dove nei giorni scorsi sono stati sottoposti a tutti i 140 ospiti e a tutti gli 80 operatori, dopo la scoperta dei primi casi e i primi 2 decessi, oggi saliti purtroppo a 9.

Mentre scriviamo, alla direzione della sede sono arrivati la gran parte dei risultati da cui si evince che sono positivi 71 ospiti tra RSA e RSD oltre a 20 operatori asintomatici; altri operatori che avevano presentato nei giorni scorsi alcuni sintomi riconducibili al COVID-19 si erano immediatamente isolati al domicilio. Si stanno approntando 4 nuclei completamente chiusi per contenere il contagio e ogni sforzo necessario per garantire a tutti gli ospiti l’assistenza necessaria.

Le famiglie di tutti gli ospiti sono state contattate ed informate sulla condizione individuale dell’assistito: è stata data priorità di chiamata ai familiari degli ospiti risultati positivi al tampone.

E’ stata potenziata l’assistenza sanitaria grazie alla presenza costante di un medico di guardia H24 di giorno e di notte.

Gli operatori lavorano con i dispositivi di protezione necessari ma si registrano molte assenze dovute alla malattia.

Settimana scorsa sono state assunte 8 figure sociosanitarie, ma non basta.

E’ stata aperta un’urgente ricerca di personale: in particolare infermieri.

Per candidarsi: www.sacrafamiglia.org/opportunita-di-lavoro/

Sacra Famiglia e Amministrazione Comunale continuano a collaborare e a confrontarsi rispetto alla situazione”.