Razzi per il compleanno: ragazza multata

Ormai sembra essere diventata una moda a Pogliano. A distanza di sole 12 ore dal verbale affibiato ai responsabili dell'accensione dei fuochi d'artificio in piazza del Comune, quattro ragazze hanno pensato bene di festeggiare il compleanno di una di loro sparando razzi in paese

Il compleanno di una delle ragazze e i razzi

L'ennesimo episodio è avvenuto allo scoccare della mezzanotte di giovedì quando quattro ragazze hanno fatto esplodere una serie di razzi in via Europa di Pogliano, all'interno della piazza del mercato. La segnalazione è pervenuta direttamente al Comando di Polizia locale da parte di un cittadino, che riferiva di un’esplosione di fuochi in via Europa e forniva un video e la targa del veicolo.

Gli agenti della Polizia Locale, coordinati dal comandante Stefano Palmeri, hanno iniziato gli accertamenti attraverso la visione della videosorveglianza comunale. Dalle immagini è emerso che quattro ragazze, dopo aver parcheggiato il veicolo nella piazza del mercato, una utilitaria di colore bianco, scendevano, posizionavano a terra una scatole e una di queste accendeva l'innesco facendo partire una serie di razzi in successione.

I festeggiamenti

Dopo aver sparato i razzi, le ragazze si sono fermate nel parcheggio e hanno iniziato a ballare accompagnate dalla musica proveniente dallo stereo della macchina. Il tutto proprio di fronte alla Rsa dove sono ricoverato gli anziani.

Attraverso i varchi lettura targa presenti sul territorio si è avuto un ulteriore indizio nelle indagini e si è arrivati a identificare la proprietaria dell'auto, una ragazza di Garbagnate Milanese.

La ragazza e le tre amiche, con la collaborazione della Polizia Locale di Garbagnate Milanese, sono state convocate negli Uffici del Comando di Pogliano, dove la proprietaria del veicolo ha ammesso agli agenti di aver acceso i fuochi per festeggiare il proprio compleanno. La stessa è stata pertanto sanzionata con un verbale da 500 euro.