Fuochi d'artificio a mezzanotte davanti al Comune: 500 euro di multa

Avevano sparato dei fuochi d'artificio nella notte del 5 marzo nella piazza del Comune di Pogliano per un compleanno: la Polizia Locale ha multato l'autore del gesto.

In data cinque marzo, arrivava negli uffici della Polizia Locale una mail di un cittadino che segnalava intorno a mezzanotte del giorno precedente, ragazzi che sparavano fuochi d’artificio nella piazza del Comune.

Gli agenti, coordinati dal Comandante dott. Stefano Palmeri, tramite le immagini della videosorveglianza comunale, riuscivano ad accertare e confermare quanto segnalato. Più precisamente, tre ragazzi parcheggiavano il proprio veicolo difronte al Comune e si dirigevano in un bar ivi presente. Allo scattare della mezzanotte, un altro ragazzo apriva l’auto predetta, prendeva una scatola rettangolare contenenti razzi pirotecnici, la posizionava su una panchina davanti al Comune e accendeva l’innesco. In pochi secondi venivano sparati 35 razzi.

A seguito di indagini veniva indentificato sia il conducente dell’auto che il ragazzo che materialmente aveva sparato i razzi, entrambi di Pogliano Milanese. Quest’ultimo veniva sanzionato con un verbale di euro 500,00 per la violazione del vigente Regolamento di Polizia Urbana. Dai ragazzi si apprendeva che la fidanzata del conducente compiva gli anni e quindi allo scattare della mezzanotte, quest’ultimo aveva chiesto ad un amico di recuperare i fuochi in auto e accenderli.

Gli stessi dichiaravano, inoltre, di non sapere che tale atto fosse vietato tanto che in precedenza altri amici avevano fatto la medesima cosa.

"In questi mesi abbiamo ricevuto varie segnalazioni di fuochi d’artificio sparati durante la notte e ho chiesto al Comandante di attenzionare la situazione, in quanto tali condotte disturbano la quiete dei cittadini che hanno diritto di riposare nelle ore notturne - ha affermato il sindaco - Dopo l’identificazione dell’autore del furto di una bici ai danni di un commerciante in centro paese, dopo l’identificazione degli autori del furto all’interno di un auto parcheggiata in Via Pascoli e dopo l’identificazione dell’autore della truffa dello specchietto ai danni di un poglianese, questa è l’ennesima riprova dell’utilità della videosorveglianza Comunale sulla quale questa amministrazione ha investito e investe numerose risorse. Voglio infine precisare, per chi sostiene che le telecamere sono finte o non funzionano, che forse si sbagliano. L’amministrazione ha avuto un chiaro mandato elettorale e la sicurezza è un punto cardine che si vuole continuare a perseguire nell’interesse della collettività”.