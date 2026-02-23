Intervento della Polizia Locale sabato, 21 febbraio 2026, per un Rave party che si stava svolgendo al confine fra Origgio e Nerviano.
Rave party in un’area periferica: interviene la Polizia Locale
Sabato, a seguito di una segnalazione per presunto rave party in corso a Nerviano, in Via Zara n. 28, la Polizia Locale è prontamente intervenuta con due pattuglie appartenenti al Nucleo Operativo e Radiomobile.
Giunti sul posto, gli agenti hanno riscontrato la presenza di numerosi veicoli in sosta vietata, posizionati in modo tale da non garantire il regolare e sicuro transito veicolare lungo la via interessata.
Nel corso dell’attività di controllo, gli operatori hanno identificato numerosi giovani provenienti a piedi da un terreno nel territorio di Origgio dove sembrava essere in atto il Rave party. Due di questi sono stati trovati in possesso di modiche quantità di sostanza stupefacente ritenuta per uso personale.
La segnalazione all’autorità competente
Si è pertanto proceduto ai sensi della normativa vigente in materia di stupefacenti, con la segnalazione all’Autorità competente.
L’intervento si è concluso senza ulteriori criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica.
La Polizia Locale continuerà a monitorare il territorio, garantendo attenzione e tempestività d’intervento a tutela della sicurezza urbana e della circolazione stradale in tutta la serata con pattuglie operanti.