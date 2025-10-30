E’ in corso in queste ore fra Santo Stefano Ticino, Corbetta e Arluno un maxi rastrellamento da parte dei Carabinieri.

Rastrellamenti da parte dei Carabinieri fra Santo Stefano e Corbetta

In corso in queste ore un’operazione di rastrellamento dei Carabinieri nelle campagne fra i comuni di Santo Stefano Ticino, Corbetta ed Arluno. Al momento non si hanno dettagli sulle motivazioni di questo spiegamento di forze dell’ordine. Molte le persone di passaggio che hanno notato i molti mezzi dei Carabinieri presenti lungo la strada, oltre al supporto della Polizia Locale. Il sindaco Marco Ballarini di Corbetta e il Comune di Santo Stefano hanno voluto segnalare l’operazione ringraziando le forze dell’ordine per quanto stanno facendo.

Seguono aggiornamenti.