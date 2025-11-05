Rapinatore preso a ombrellate, bloccato e arrestato: è successo a Legnano.

Il suo piano è andato male. Dopo aver rapinato una donna di alcuni contanti, è stato preso a ombrellate dalla vittima stessa. E poi bloccato dagli altri condomini che nel frattempo erano usciti sul pianerottolo per capire cosa stesse accadendo. Il fatto è successo a Legnano, nei giorni scorsi. E’ qui che un 26enne ucraino, nullafacente, è entrato in un condominio seguendo una signora insieme al figlio. La donna, 54 anni, e il figlio, 23, erano infatti entrate nella palazzina dove vivono, in via San Francesco d’Assisi, al primo piano. Il malviventi li ha seguiti, estraendo poco dopo un coltello da cucina delle dimensioni totali di 34 centimetri (22 solo di lama): con questo ha minacciato la donna e si è fatto consegnare alcuni contanti (15 euro). Ha girato i tacchi cercando la fuga ma la donna l’ha colpito con un ombrello che aveva trovato sottomano. Sul pianerottolo il 26enne ha incontrato anche altri condomini che l’hanno bloccato.

L’arrivo dei Carabinieri e l’arresto

Sul posto sono arrivati i Carabinieri della Compagnia di Legnano. I militari hanno preso il 26enne, che è stato arrestato per rapina aggravata. Per lui è stato disposto l’obbligo di firma all’autorità giudiziaria.