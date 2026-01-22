Rapinato in stazione col coltello: fuga col cellulare

Rapinato in stazione ferroviaria a Legnano col coltello.

Rapinato del cellulare alla stazione ferroviaria di Legnano. E’ quanto accaduto all’alba di oggi, giovedì 22 gennaio 2026, ai danni di un pendolare. Erano circa le 6 quando un uomo stava percorrendo il sottopasso ciclopedonale. All’improvviso è stato avvicinato da un individuo che gli ha puntato un coltello per poi sfilargli via dalla tasca il cellulare. Ma il rapinatore non sarebbe stato da solo: poco distante, infatti, ci sarebbe stato un altro individuo, in biciletta, forse pronto ad aiutarlo nella fuga, avvenuta poco dopo.

Le indagini

Su quanto accaduto stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Legnano.