Rapinato in Largo Tosi, trovato uno dei responsabili: è un 13enne

Rapinato in Largo Tosi, la Polizia di Stato identifica uno dei responsabili: è un 13enne. Nelle scorse settimane aveva cercato di depistare i poliziotti per le risse al luna park.

Rapinato il Largo Tosi

Il fatto era successo l'1 ottobre, uno dei responsabili è stato identificato in questi giorni grazie al grande lavoro svolto dalla Polizia di Stato. Stiamo parlando della rapina avvenuta al Largo Tosi, a Legnano, ai danni di un 18enne. Il giovanissimo si trovava con la sua fidanzata, coetanea. Con sè aveva un pallone. Ad un certo punto è stato avvicinato da un gruppo di 10 minorenni che hanno cercato di prendergli il pallone. Il 18enne si è opposto ed è stato colpito al volto con un pugno ed è stato rapinato della collanina che aveva al collo.

Le indagini

I poliziotti, ricevuta la denuncia, si sono subito messi al lavoro. Sono state acquisite le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona riuscendo ad arrivare ad identificare un 13enne, nato a Legnano ma cittadino di seconda generazione, originario della Tunisia.

Era il depistatore della rissa al luna park

Facendo gli accertamenti sul suo conto, i poliziotti hanno scoperto che il 13enne era uno dei depistatori che aveva cercato di sviare l'attenzione dei poliziotti in occasione della seconda rissa in programma al luna park legnanese. Per lui è scattata la comunicazione alla Procura dei minori.