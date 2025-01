Rapinato della collana sul treno, la testimonianza: "Io, ferita al palmo della mano"

Emergono nuovi particolari sulla rapina avvenuta nella serata di martedì ai danni di un 37enne di Parabiago che si trovava a bordo del treno che da Milano stava procedendo in direzione di Varese. nell'ora di punta serale.

La testimonianza della passeggera del treno

Una donna che si trovava a bordo del convoglio, che preferisce rimanere nell'anonimato, ha raccontato di essere rimasta ferita durante l'episodio che, come lei stessa ha scandito, "è partito quando 6 ragazzi sono saliti a Certosa e si sono fatti notare, in quanto erano abbastanza su di giri. A quel punto c'è stato un andirivieni in carrozza che è poi sfociato nella sottrazione della collana. Le mire si sono quindi spostate verso il giovane che aveva con sé 3 collane, che ha provato a nascondere".

"Nessuno ha aiutato il ragazzo a liberarsi, io sono rimasta ferita al dito"

"Una volta raggiunta la stazione di Parabiago, ha proseguito la donna, "i membri di questo gruppo si sono avventati addosso alla vittima di questa brutto vicenda, fino a rubargli la catenina. Nessuno aiutava, tutti erano fermi per paura di ritorsioni. Dopodiché è cominciato il fuggi e fuggi con i ragazzi che sono quindi scappati. Prima però mi sono vista tranciare un centimetro di palmo della mano tramite il taglierino che uno di loro aveva tra le mani. Il che non è tollerabile, siamo già sottoposti a un notevole stress, e il pericolo legato all'insicurezza è ormai continuo. Di fronte a casi come questo, poi, il rischio è che tutto si trasformi in una guerra tra poveri".

Proseguono le indagini sull'accaduto