Rapinato della collana d'oro mentre è sul treno

Rapinato mentre è sul treno: malviventi in fuga con la collana d'oro, la vittima è di Parabiago.

Rapinato sul treno

Si trovava sul treno che da Milano procedeva verso Varese. A un certo punto è stato avvicinato da due uomini, descritti come extracomunitari, ed è stato rapinato della collana d'oro che aveva al collo. I due l'hanno minacciato con un cacciavite. E' quanto accaduto la sera di ieri, martedì 14 gennaio 2025, a un 37enne di Parabiago che si trovava a bordo del convoglio. Il fatto è accaduto intorno alle 17. La vittima è scesa alla prima stazione utile per mettersi in salvo.

Le indagini

Le indagini su quanto accaduto sono in mano ai Carabinieri della Compagnia di Legnano che stanno cercando di risalire agli autori della rapina. Importanti elementi potrebbero arrivare dalla visione delle immagini dei sistemi di videosorveglianza.