Rapinato del cellulare e soldi in stazione: arrestato un componente del gruppo

Rapinato del cellulare e soldi nella stazione ferroviaria di Rescaldina; un arresto.

Hanno colpito alla stazione ferroviaria di Rescaldina, rapinando la loro vittima dello smartphone e del denaro che aveva in tasca. E’ quanto accaduto la sera di lunedì 29 settembre 2025. Erano circa le 22.30 quando un 25enne che si trovava in stazione è stato avvicinato da un gruppo di cinque persone.

Gruppo che prima lo ha infastidito e poi è passato all’azione. La vittima è stata così costretta a consegnare loro il suo cellulare e circa 40 euro che aveva in tasca.

L’arresto

Poco dopo è partita la richiesta di interno al 112, lanciata forse da qualcuno che aveva assistito alla scena. Sul posto sono arrivati i Carabinieri che son riusciti a bloccare uno dei componenti del gruppo: si trattava di un 26enne, di nazionalità marocchina, per il quale è scattato l’arresto per rapina impropria. La refurtiva non è stata recuperata.