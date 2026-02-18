Rapinato col coltello: malvivente in fuga con 200 euro e cellulare

Rapinato col coltello lungo il Sempione a Legnano: malvivente in fuga con 200 euro e cellulare.

Rapinato col coltello lungo il Sempione

Stava passeggiando lungo il Sempione quando è stato avvicinato da un tizio che l’ha rapinato. Momenti di paura quelli che si sono vissuti a Legnano la sera di domenica 15 febbraio 2026. Era circa mezzanotte quando un giovane, 19 anni, si è visto arrivare davanti a lui un uomo che ha subito estratto un coltello. Con quest’arma l’ha minacciato e si è fatto consegnare 200 euro e il cellulare. Poi la fuga.

Le indagini

Sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Legnano, passando al setaccio anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza della zona.