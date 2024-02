Coppia rapinata di soldi e cellulare da tre minorenni con coltello

Rapinati da tre minorenni con coltello: paura per una giovane coppia a San Vittore Olona.

Rapinati da tre minorenni col coltello

Si trovavano in via Europa, a due passi dal municipio. All'improvviso sono stati avvicinati da tre ragazzi, tutti molto probabilmente minorenni. Uno di loro, con una bandana in testa, ha estratto un coltello e si è fatto consegnare soldi e cellulari. E' quanto accaduto questa notte nel pieno centro di San Vittore Olona. Era circa l'1 di notte quando la coppia, entrambi 20enni, lei di San Vittore Olona e lui di Cerro Maggiore, si trovavano lungo la via. Poi l'arrivo del trio di malviventi: tra questi quello con la bandana e il coltello. Le vittime hanno obbedito: lui ha consegnato i 50 euro che aveva in tasca, poi i loro telefonini tra cui un Iphon 14. Poi i tre sono scappati.

Le indagini

Sul caso stanno ora indagando i Carabinieri della Compagnia di Legnano che sperano di dare presto un volto e un'identità ai tre fuggitivi. Da ricordare che nell'ottobre 2023, sempre in quella via, ad essere stato rapinato era stato un 12enne.