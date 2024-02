Truffatori in azione a Magenta. I malviventi hanno colpito alla filiale di una banca cittadina rubando ad un anziano 250 euro, somma che il signore stava prelevando allo sportello bancario di via Volta. A raccontare l’accaduto è lo stesso signore che però ha chiesto di mantenere l’anonimato.

Anziano rapinato allo sportello bancomat, rubati 250 euro

«Lunedì mi sono recato allo sportello bancario che c’è vicino a casa mia in via Volta - racconta l’uomo - Ho notato che vicino all’ingresso c’era un signore di origini sudamericane che quando sono entrato nella stanza della banca dove ci sono i due sportelli elettronici per il prelievo, è entrato insieme a me mettendosi all’altra postazione».

L’uomo ha concluso la sua operazione e, una volta ritirata la carta era in attesa che uscissero i soldi dallo sportello ed è proprio in quell’istante che sono entrati in scena i malviventi.

«Dietro di me c’erano due signore sulla porta con un altro uomo - continua l’anziano - Ad un certo punto mi hanno chiamato dicendo che mi erano caduti dei soldi. Sono indietreggiato un momento ed effettivamente per terra c’erano 15 euro, peccato però che quando mi sono chinato per raccoglierli, una volta rialzato in piedi i soldi che avevo prelevato erano spariti e così anche il sudamericano all’altro sportello e le tre persone che erano sulla porta».

L'allarme

L’uomo è così dunque uscito dallo sportello bancario un po’ frastornato da quello che è accaduto. Vedendolo in difficoltà alcuni passanti si sono avvicinati per aiutarlo.

«Uno dei signori che mi ha aiutato mi ha detto di aver visto quattro persone che uscivano correndo dalla banca - continua l’anziano - È stata la prova definitiva del raggiro e del furto dei soldi. Intanto anche un’impiegata della banca è uscita per capire cosa fosse successo e mi ha detto che avrebbe avvisato il 112 dell’accaduto. Ho anche pensato di cercare queste persone per Magenta, ma ho desistito per paura che se le avessi poi trovate, avrebbero potuto farmi del male».

L’uomo è quindi tornato dentro lo sportello per prelevare nuovamente la somma necessaria per concludere la commissione, dopodiché si è diretto alla stazione dei Carabinieri di Magenta per denunciare l’accaduto.