Rapinata col coltello sul treno, paura per una ragazza

Rapinata col coltello sul treno, è successo a Turbigo. Vittima una ragazza, indagano i Carabinieri.

Rapinata col coltello sul treno

Si trovava nel suo scompartimento, sul treno proveniente da Busto Arsizio e diretto a Novara. A un certo punto è stata avvicinata da un un uomo, con un coltello in mano. Tutto è successo in pochissimi istanti: le ha intimato di darle i soldi, li ha afferrati (poco più di 100 euro) ed è sceso dal treno che intanto era arrivato alla stazione di Turbigo.

E’ quanto accaduto la mattina di oggi, martedì 7 aprile 2020. La vittima, una 32enne, si è rivolta ai Carabinieri raccontando l’accaduto. E i militari stanno indagando per cercare di risalire all’uomo.

Nei giorni scorsi un giovane con cappuccio e mascherina sul volto aveva cercato di rapinare la tabaccheria di via Fredda ma il titolare lo aveva disarmato e messo in fuga, ferendosi a una mano.

