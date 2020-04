Rapinatore con mascherina disarmato e messo in fuga dal negoziante

Rapinatore con mascherina tenta il colpo nell’edicola-tabaccheria di via Fredda. Il titolare lo ha disarmato del coltello (ferendosi alla mano) e fatto scappare.

Rapinatore con mascherina, sventato il colpo

E’ entrato nell’edicola-tabaccheria di via Fredda a Turbigo col viso parzialmente travisato dal cappuccio del giubbotto e dalla mascherina che ora occorre indossare per evitare i contagi da Coronavirus. Era il pomeriggio di venerdì 3 aprile 2020. Una volta arrivato vicino al bancone ha estratto un coltello. Uno dei due titolari ha reagito, cercando di disarmarlo. Ci è riuscito, ferendosi lievemente a una mano. Poi ha cercato di inseguire il malvivente che però è riuscito a scappare in sella a una bici.

Sull’accaduto indagano i Carabinieri.

