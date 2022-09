Rapina un'anziana in bici facendola cadere: 42enne in manette

Rapina un'anziana in bicicletta facendola rovinare a terra e viene arrestato dai Carabinieri.

Rapina un'anziana facendola cadere dalla bici

I fatti sono accaduti nella mattinata di lunedì 26 settembre 2022 a Cuggiono. Un 42enne del posto, tossicodipendente e pregiudicato, ha strappato la borsa a una pensionata 79enne residente in paese che stava pedalando in sella alla sua bicicletta. All'interno c'erano contanti, documenti e chiavi di casa della donna.

Il rapinatore è stato inseguito da due passanti

La violenza del gesto ha fatto cadere per terra l'anziana che, pur ferita, è riuscita a rialzarsi da terra e, spaventata per l'accaduto, è fuggita in preda al panico. Intanto però due passanti hanno inseguito il rapinatore e allertato i Carabinieri della locale Stazione che sono intervenuti, arrestandolo. Gli stessi Carabinieri hanno subito raggiunto la donna tranquillizzandola e facendola medicare all'ospedale di Cuggiono. Per lei fortunatamente solo abrasioni.