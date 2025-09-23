Rapina un’anziana della collanina d’oro, “arrestato” da due cittadini

E' successo in via Gajo, i due cittadini lo hanno rincorso e bloccato; poi l'arrivo dei Carabinieri

Rapina un’anziana a Parabiago, viene “arrestato” da due cittadini.

Rapina un’anziana e cerca la fuga

Quello che sembrava un tranquillo pomeriggio di domenica si è trasformato in un pomeriggio decisamente movimentato. E’ quanto accaduto il 21 settembre 2025 a Parabiago. Erano circa le 15.30 quando una 87enne che stava passeggiando lungo la via Gajo è stata avvicinata da un 19enne, egiziano, senza fissa dimora, che prima l’ha afferrata a un braccio e poi le ha strappato via la collanina d’oro che aveva al collo. Da qui la fuga.

L’intervento dei cittadini

Ad accorgersi della scena sono stati due passanti, che hanno iniziato a inseguirlo. Per fuggire il 19enne è finito nel giardino di un condominio dove non ha più avuto vie di fuga: qui è stato bloccato dai due cittadini, cosa questa possibile come prevede l’articolo 383 del Codice di procedura penale in caso di reato di questo tipo. Pochi istanti dopo sul posto sono arrivati i Carabinieri che hanno arrestato il 19enne per rapina.