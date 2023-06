Rapina e resistenza contro la Polizia: 23enne arrestato, è in carcere

Rapina e resistenza a pubblico ufficiale: 23enne di San Vittore Olona arrestato.

Rapina e resistenza, ora l'arresto

La scorsa settimana era stato messo nuovamente ai domiciliari in quanto, il giorno prima, era stato trovato fuori dalla sua abitazione (dove dove restare per rispettare il provvedimento a suo carico) e aveva anche aggredito un Carabiniere. Ora il giovane, 23 anni e residente a San Vittore Olona, è stato arrestato e si trova nel carcere di Busto Arsizio: non per quest’ultimo episodio ma per altri che aveva commesso. Per lui, per la precisione, è stato emesso ed eseguito dai Carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore un ordine di carcerazione pena di quattro anni e due mesi di carcere per una vecchia rapina commessa dal giovane e per resistenza a pubblico ufficiale avvenuta qualche mese fa (nello specifico era la Polizia di Stato di Milano), reato quest’ultimo per i quali si trovava appunto ai domiciliari.

Ora è in carcere

Il 23enne si trova ora nel carcere di Busto Arsizio, nel quale dovrà espiare la pena che gli è stata inflitta come detto pari a 4 anni e 2 mesi.