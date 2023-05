Evade dai domiciliari e aggredisce un Carabiniere: arrestato

Evade dai domiciliare, poi l'aggressione a un Carabiniere: è successo a San Vittore Olona.

Evade dai domiciliari, poi aggredisce un militare

Doveva restare nella sua abitazione in quanto sottoposto agli arresti domiciliari. In realtà era in giro. E' quanto scoperto dai Carabinieri della Stazione di Cerro Maggiore nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 22 maggio 2023, che sono intervenuti a San Vittore Olona. I militari erano impegnati in un controllo quando hanno appurato che il 23enne, che doveva essere in casa dovendo rispettare la detenzione domiciliare, era assente dall'abitazione. Il giovane è stato rintracciato, tornato a casa è stato sottoposto a perquisizione ma nel tentativo di sottrarsi ha opposto resistenza ai Carabinieri colpendo un militare con una gomitata allo stomaco per poi rifugiarsi in casa.

L'intervento

Il 23enne ha ritardato per alcuni minuti l'apertura della porta, da qui una nuova colluttazione coi militari. In casa sono stati trovati e messi sotto sequestro 12 grammi di marijuana. Il giovane è stato arrestato per evasione e resistenza a pubblico ufficiale. L'arresto è stato convalidato e il 23enne è stato nuovamente messo ai domiciliari.