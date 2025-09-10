Rapina la sala slot con un bastone e scappa con l’auto del dipendente

E' successo ieri sera, la vettura è stata poi ritrovata a Pero. I Carabinieri sono "a caccia" del fuggitivo

Rapina una sala slot a Rescaldina, in mano un bastone: poi scappa con l’auto del dipendente (ritrovata a Pero). Indagano i Carabinieri.

Rapina una sala slot con un bastone

Momenti di paura quelli che si sono vissuti a Rescaldina la sera di ieri, martedì 9 settembre 2025. Mancavano pochi minuti alla mezzanotte quando un uomo, travisato, col volto coperto da un passamontagna, è entrato in una sala giochi che si affaccia lungo la Saronnese. Era armato di bastone e si è avvicinato al bancone: qui ha minacciato l’addetto presente facendosi consegnare il denaro che c’era nella cassa (ancora da accertare con certezza l’importo) così come le chiavi della sua auto.

La fuga con l’auto del dipendente

Presi i soldi e le chiavi dell’auto del dipendente del locale, il malvivente è salito sull’auto stessa, l’ha messa in moto ed è scappato. La vettura è stata ritrovata poco dopo a Pero. L’uomo è ancora in fuga, sul caso stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Legnano.