Rapina in farmacia: fuggono con 3mila euro

Sono fuggiti con un bottino di 3mila euro gli autori della rapina messa a segno nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 3 marzo, ai danni della Farmacia Sant'Eusebio di Arconate.

Rapina alla farmacia Sant'Eusebio di piazza Libertà ad Arconate

Si tratta di due malviventi che sono arrivati in piazza Libertà, nel pieno centro cittadino, in sella a uno scooter. La coppia, che non era armata, è entrata in farmacia intorno alle 17.30 indossando il casco integrale e, mostrando subito le proprie intenzioni, ha minacciato il personale e si è fatta consegnare il denaro presente in cassa.

A indagare sull'accaduto i Carabinieri della Stazione cittadina

Dopodiché i due sono fuggiti in sella al ciclomotore con cui erano arrivati sul posto, facendo perdere le proprie tracce. Sono intervenuti i Carabinieri della locale Stazione, che hanno immediatamente avviato le indagini per risalire agli autori del colpo.