Omicidio Ravasio, Massimo Ferretti fa mea culpa: "Conoscevo il piano e non ho fatto nulla per impedirlo"

Così Massimo Ferretti (uno degli imputati nell'ambito del processo per l'omicidio del parabiaghese Fabio Ravasio, morto travolto da un'auto mentre rincasava in bicicletta al confine tra Parabiago e Casorezzo lo scorso 9 agosto e ritenuto dall'accusa vittima di un omicidio orchestrato dalla compagna Adilma Pereira Carneiro per il quale sono finite alla sbarra otto persone) durante la dichiarazione spontanea resa nella mattinata di oggi, lunedì 3 marzo, davanti alla Corte d'Assise del Tribunale di Busto Arsizio dove è in corso di svolgimento il processo. Parole che hanno aperto la strada a ulteriori dichiarazioni, che verranno rese nel corso della prossima udienza in calendario lunedì 7 aprile sempre nell'aula Falcone e Borsellino. L'udienza è stata caratterizzata anche dall'assegnazione dell'incarico di perizia psichiatrica su Marcello Trifone. Ad assumerlo è stata la dottoressa Laura Ghiringhelli, psichiatra dell'ospedale di Legnano. "Sapevo del piano e non ho fatto nulla per impedirne la realizzazione".

La dichiarazione spontanea di Massimo Ferretti durante l'udienza dedicata alla assegnazione della perizia psichiatrica

Doveva essere un'udienza dedicata all'assegnazione di un incarico, un passaggio tecnico utile alla prosecuzione del processo e invece, nella parte finale, si è rivelata un'occasione per sparigliare le carte aprendo la via per una serie di dichiarazioni spontanee che potrebbero fornire elementi significativi per l'istruttoria che si aprirà il prossimo mese. A far sì che la fase preliminare si trasformasse in un'anticipazione di quello che sarà il dibattimento ci ha pensato Massimo Ferretti, gestore del bar dove per mesi Adilma Pereira Carneiro e altri sette complici avrebbero architettato il piano omicida che ha avuto come vittima il parabiaghese Fabio Ravasio.